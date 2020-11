En solo dos semanas Ariel Puchetta debutó y se fue del Cantando 2020. El cantante de Ráfaga deleitó en la pista con sus dos presentaciones y, aunque su participación en el certamen era temporal, decidió irse antes de lo estipulado. Un triste motivo personal del que no había dicho nada estaba pujando para que se concrete su renuncia y el comportamiento de un miembro del jurado dio el empujón final.

«Cuando se armó la discusión con Karina y mi coach (Natalia Cociuffo), no entendía qué pasaba y por eso hacía caras», confesó Ariel Puchetta cuando fue consultado por el cruce entre su entrenadora y La Princesita. «Cuando me puso el 1 fue como un balde de agua fría. Sentí que lo que pasó fue una falta de respeto hacia mí», explicó el exparticipante del Cantando 2020.

«Mucha gente que me conoce, sabe que no soy peleador y que no necesito exponerme en un reality. Mi comportamiento fue con respeto», añadió. Consultado acerca de los motivos que derivaron en su renuncia al certamen, el vocalista de Ráfaga comentó: «No me estaba haciendo bien estar en ese lugar. Además prefiero priorizar otras cosas. Mi mamá está internada con covid y prefiero ocuparme de ella».

«Lo que percibí sobre Karina es que ella se ganó un lugar que al Cantando 2020 le sirve. El tema es aguantar eso con el cuerpo», opinó. A lo que agregó: «En el programa la protegen mucho, pero, al mismo tiempo, ella se siente muy atacada por todos», manifestó sobre Karina La Princesita. «Me ofrecieron quedarme en el Cantando pero no me estaba haciendo bien. No me gustó verme en algunas situaciones», indicó Ariel Puchetta.

El conflicto

Natalia Cociuffo escribió en una publicación de Instagram que Karina debería callarse y la princesita explotó. «Me parece muy fuerte que digas ‘haga silencio’. No lo voy a hacer aunque me lo pidas vos, ni nadie. A mí me pagan por hablar y si tenés un problema a lo sumo lo hablás con la producción», le respondió la jurado a la coach y luego les puso un uno a Ariel Puchetta e Ivana Rossi como represalia para su entrenadora.