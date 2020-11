Flavio Mendoza está afligido por la situación de los teatros, que permanecen cerrados desde que en marzo inició el brote de coronavirus en la Argentina y el presidente de la Nación decretó el inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio. El bailarín estuvo como invitado al Cantando 2020 y aprovechó los minutos en cámara para hacerle un pedido público a Alberto Fernández.

«Hoy se anunció que no se van a abrir los teatros. Y tengo que hablar por todos los artistas, no solamente por los del teatro, sino también por los de circo, por los callejeros, por las escuelas, mucha gente que la estamos pasando mal. Y me incluyo porque ya todos saben que tuve que vender cosas, pero hay mucha gente que no tiene para comer», expresó Flavio Mendoza en la gala del viernes en la noche.

«Hicimos todos los protocolos habidos y por haber, nos pidieron hasta aire ahora, ventilación, se hizo todo lo que se tenía que hacer para poder abrir. Nosotros transformamos un teatro de la Argentina, algo que no se hizo ni en Europa ni en ningún lado, y nos dijeron que no», reclamó el bailarín que actualmente está viviendo una dramática situación a causa de la crisis del sector artístico.

» Aunque nos dejen trabajar en el verano, las clases empiezan en febrero, además si viene una segunda ola nos van a meter a todos adentro de nuevo. ¿Cuándo nos dan el tiempo para que nos recuperemos? Señores, hagan algo. No me regalen nada, pero déjenme trabajar», agregó Flavio Mendoza y se dirigió directamente a Alberto Fernández: «Le pido al señor presidente que revea la medida, porque los artistas estamos en una situación dramática».

«Está todo abierto, Ángel. Esto tiene un techo, y con protocolo estamos trabajando. ¿Cómo no vamos a poder trabajar con un aforo de un 30% en un teatro, en un circo o en un parque? No solamente somos los que estamos arriba del escenario, hay boleteros, maquinistas, acomodadores, son muchas miles de familias. Y los comercios que están alrededor también, porque la gente va al teatro y después se va a comer una pizza», le manifestó a Ángel De Brito.