El Polaco y su novia, Barby Silenzi, tuvieron coronavirus y debieron estar aislados durante varias semanas hasta que fueron dados de alta. Con la alegría, quisieron celebrar la superación de la enfermedad que mató a millones de personas en el mundo, pero lo hicieron de una forma polémica. El festejo fue masivamente criticado y, obviamente, Karina La Princesita tuvo algo para decir.

El Polaco y Karina La Princesita fueron novios durante mucho tiempo, inclusive tuvieron juntos a una hija a la que llamaron Sol -que actualmente tiene trece años-. La niña tiene problemas respiratorios e integra el grupo de riesgo de coronavirus, por lo que sus padres decidieron no verla más durante lo que dure la pandemia. Para no estar expuesta, ya que ambos trabajan, Sol está viviendo con su abuela.

No convivir con ella fue un acierto, ya que El Polaco contrajo covid-19 y, de haberla visto, pudo contagiarla. Sin embargo, poco pareció importarle al cumbiero ya que, días después de recibir el alta, organizó un festejo en su casa al que asistieron muchas personas que no respetaron ningún protocolo. Karina La Princesita fue consultada al respecto y confesó que le mandó un mensaje, también detalló su contenido.

El festejo de El Polaco y Barby Silenzi.

La jurado del Cantando 2020 confesó que ella se enteró por los fans de la celebración y comentó cuál fue su primera reacción. «Al toque le escribí a él. Primero pregunté si estaban bien. Me dijo que estaban todos bien, incluso la bebé, que fue la primera que tuvo síntomas -la hija de El Polaco y Barby Silenzi tiene apenas de tres meses-. Y Barby bien, y él bien, asi que bueno, vino el pedido».

«¿Le avisás a Sol así no se entera por la tele?», fue lo único que Karina La Princesita le reprochó su exnovio y padre de su hija. A su vez, explicó el motivo por el que no reaccionó de una forma más dura. «Tampoco me voy a poner a darle consejos de qué hacer o no en su casa y tampoco creo que él tenga obligación de contarme a mí, solamente a Sol», manifestó la cumbiera que luego sostuvo que falta información sobre si los expacientes covid-19 generan o no inmunidad.