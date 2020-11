Flavio Mendoza no es un hombre de protestas, difícilmente haya organizado una marcha antes de que la necesidad lo alcanzara. La pandemia hizo estragos con el mundo del espectáculo y él está dentro del grupo de artistas que la pasó mal durante la cuarentena. Por esto, el bailarín decidió convocar a un acto para pedir por la reapertura de los teatros y a las horas el Gobierno dio un importante anuncio para el sector.

La cita fue en la calle corrientes, el pedido fue claro: que habiliten a los teatros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a permitir presentaciones con público bajo estrictos protocolos. Flavio Mendoza contó que hasta tuvo que alquilar su casa en Carlos Paz para poder vivir en este 2020, por lo que se puso al hombro la protesta y habló ante la multitud que se acercó para reclamar por los permisos que necesitan los artistas.

“Llegué y estaban armando el escenario, tenía ganas de decirle al taxista que siga derecho y no pare», confesó Flavio Mendoza en una entrevista con Hay Que Ver. «Porque de verdad, estar ahí hablando y con todos los colegas que vinieron, las palabras del Negro Lavié que cantó también… Tenía nervios», explicó el artista, que estuvo acompañado en la movilización por actores, cantantes y bailarines de peso.

“Nosotros como ciudadanos nos quedamos encerrados ocho meses en nuestras casas y seguimos pagando los impuestos. No hubo nadie que nos dijera que no teníamos que pagarlos”, añadió el bailarín. A su vez, aclaró: “Nunca me dijeron de ir. Yo no soy de ningún partido político. Sé que estuvieron Carlos Rottemberg, los miembros del AADET y la Asociación Argentina de Actores, que no hicieron nada por los artistas en esta pandemia».

“Hace rato que tengo cortocircuitos con la asociación. A mí siempre me han ninguneado, me han menospreciado, me han mandado carta documento porque estábamos ensayando. Yo soy socio de AADET y tuvimos algunos problemas, pero limamos asperezas. Pero siento que hay gente que hace las cosas para ver quién la tiene más larga y yo no hago las cosas por eso. Lo hago para llevar un plato de comida a mi casa”, cerró Flavio Mendoza.