Diego Leuco decidió abandonar a Jorge Lanata para ir en busca de otros rumbos, así lo anunció el viernes ante las autoridades de Radio Mitre. El periodista ya no participará del ciclo radial Lanata Sin Filtro, uno de los grandes éxitos de la radio argentina -con un promedio general de 40 puntos de rating diarios-. Tras su salida del programa, explicó los motivos que lo llevaron a irse.

“El viernes hablé con Jorge (Lanata) y me entendió perfectamente. Luego de tantos años tengo ganas de hacer otra cosa», comenzó diciendo Diego Leuco sobre su renuncia a Lanata Sin Filtro. «Luego de tantos años tengo ganas de hacer otra cosa», comentó y aseguró que su salida se debe a que «es un fin de ciclo». «No hay un motivo específico, es una etapa hermosa que termina y vendrán otras cosas».

«Después de hablar con Jorge, hablé con la gente de la radio, les conté mi decisión y también me entendieron», detalló el periodista respecto a la conversación que tuvo para informar que se iba. «Mi contrato creo que vence a fin de diciembre de este año, así que estoy libre a partir de esa fecha», informó Diego Leuco, que también es una gran figura de El Trece ya que trabaja en el noticiero central del canal: «Telenoche».

Aunque renuncia al programa conducido por Jorge Lanata, Diego Leuco aseguró que aún no sabe cuál será su próximo destino y que le gustaría continuar en Radio Mitre. «La verdad es que la radio está muy bien armada, así que no sé, si hay un lugar me quedo en Mitre, sino buscaré otros rumbos», sostuvo. «Yo estoy muy cómodo en la radio, pero para ser sincero no tengo ninguna propuesta concreta de ninguna radio”, añadió.

Lanata Sin Filtro lleva ocho años al aire. Desde que inició con su transmisión nunca sufrió una interrupción. Con la salida de Diego Leuco, el equipo queda integrado por el conductor, Jorge Lanata, y los periodistas y locutores que lo acompañan desde siempre, ellos son: Marina Calabró, Jesica Bossi, Rolando Barbano, Martín Tetaz, Santiago García, Gabriel Levinas, Flavia Pittella y Julio López.