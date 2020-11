Anoche Telefé contó con una nueva edición de Masterchef Celebrity. El desafío de esta vez fue particular. Debían lograr cocinar una clásica milanesa pero con una serie de características que el jurado impuso. El éxito esta vez consistió en ser innovador. Esto inspiró a un Christian Sancho muy conmovido para preparar aquella primera comida que comió al llegar a Buenos Aires.

Como base, utilizó una clásica milanesa de carne vacuna. Sin embargo el detalle creativo estuvo en convertirlo en un sandwich con mayonesa de palta como aderezo y cebolla morada. «Creo que le tengo que hacer un homenaje a los orígenes, al desarraigo y a todo eso que me trajo cuando tenía mucha hambre» agregó mientras preparaba su plato, al cual le puso de nombre «Sanguchazo».

En este momento el actor se encuentra en Masterchef Celebrity reemplazando a Vicky Xipolitakis, quien se encuentra ausente del programa tras haber contraído coronavirus. Los desafíos del jurado, que actualmente cuenta con la incorporación de Dolli Irigoyen, son cada vez más exigentes a medida que avanza el certamen. Esto genera una doble responsabilidad en el reemplazante de la modelo, sin embargo se mostró muy confiado.

“La sensación de caminar hacia ese gran jurado es indescriptible. Siento que cuando uno lo hace con esfuerzo y con amor, por lo menos un buen resultado va a tener”, dijo mientras llevaba el plato con su original nombre. Pese a su esmero y a la magia puesta en su «Sanguchazo», al llegar el momento de la degustación no recibió las devoluciones que esperaba.

Donato agradeció por elegir contar su historia, pero no le convenció su idea de innovación. Dolli Irigoyen, quien se encuentra reemplazando al jurado Germán Martitegui, elogió su comida pero aún así no alcanzó y le remarcó que no cumplió con el desafío planteado. En cuanto a Damián Betular, no tomó la propuesta de la palta y la cebolla como propuesta de innovación. Sancho busca evitar la gala de eliminación y cuidar el lugar de su compañera.