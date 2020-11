Que Miguel Ángel Rodríguez y Lula Rosenthal son una de las parejas más destacadas del Cantando 2020 no quedan dudas. Pero en la gala de ayer Miguel Ángel recibió una dura advertencia al aire por parte de Laurita Fernández. Sucedió en medio de la elección del tema para el ritmo Desafíos del certamen de canto. El actor no se quedó atrás y le respondió a la conductora.

En la emisión de ayer, Rodríguez y Rosenthal sacaron al azar uno de los sobres cerrados con la canción que deberán interpretar en la próxima ronda. En esta instancia les tocó el tema «Tengo» de Sandro pero en la versión de Divididos. Ni bien se enteraron, Laurita le hizo una aclaración al actor «Pero es este tema. No vale mashup, ni versión», advirtió la conductora. El actor no se quedó atrás y respondió «Bueno, bueno, te calmás».

Luego la pareja interpretó «No me dejan salir» de Charly García. Al enfrentarse al jurado, Nacha Guevara sostuvo que estuvo bien porque son una pareja «exaltada», pero que tengan cuidado con la energía. Por otra parte Oscar Mediavilla opinó que si bien la versión fue diferente, le gustó mucho. Luego Karina La Princesita enfatizó en la excelente interpretación de Rosenthal. Finalmente, Moria Casán coincidió y declaró: «Estuvieron brillantes».

Por otra parte, ayer en la gala de El Trece, Gladys La Bomba Tucumana luego de la interpretación junto a su hijo Tyago Griffo, admitió estar atravesando un momento personal muy complicado. Durante la tarde efectivos policiales le acercaron una notificación por una causa judicial. Además sufrió la muerte de un ser querido y como si no fuera poco, tendría problemas con su ex.

La Bomba Tucumana había estado llorando en su camarín y no quiso atender al cronista de La Previa del Cantando. Luego estando en la pista, Ángel de Brito le preguntó a Gladys de qué se trataba. La cantante comentó brevemente que se tratan de problemas vinculados con deudas, bancos y «cosas graves». Agregó que le resulta doloroso y vergonzoso. Por último apuntó a su ex Sebastián Escacena: «Que agradezca que no esté tras las rejas».