No es la primera vez que Viviana Canosa se muestra muy crítica y polémica con respecto a la gestión actual de Gobierno. En esta ocasión, la conductora de Nada Personal programa transmitido por El Nueve -por donde pasaron personajes como Javier Milei o Sergio Berni-, apuntó duramente contra la salida de María Eugenia Bielsa, quien ocupaba el lugar de Ministra de Vivienda.

Viviana Canosa nunca pasa nada por alto, mucho menos si se trata de las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner. Recordemos que hace unas semanas la vice presidenta publicó en sus redes sociales una extensa carta que rápidamente se viralizó y generó alertas hacia adentro del Poder Ejecutivo. La misma contenía polémicos comentarios sobre la gestión que lleva a cabo Alberto Fernández.

Después de conocerse la noticia sobre Bielsa, la periodista no tuvo piedad. A través de una historia de Instagram en su cuenta oficial con más de 400 mil seguidores sentenció una filosa frase que usada por la ex presidenta: «Cayó la primera funcionaria que no funciona», dijo junto con una imagen de Bielsa. Sin embargo no fue la única que criticó la gestión de María Eugenia.

El anuncio sobre Bielsa se dio a conocer ayer por la tarde. Desde el Gobierno nacional se mostraron insistentes respecto a que la salida de la ex diputada y vicegobernadora de Santa Fe fue mediante su renuncia, y no a que fue expulsada. La renuncia será formalmente presentada durante el día de hoy. Desde la Casa Rosada declararon que “El Presidente valora mucho a María Eugenia”.

Previamente el Presidente había reconocido que el área de Vivienda era complicada y que su gestión tenía problemas. En cuanto al malestar con María Eugenia, por una parte vino del Ejecutivo, argumentando que se le había ofrecido ayuda pero que la ex ministra nunca se dejó ayudar. Pero por otra parte de organizaciones y movimientos sociales. Quien ahora ocupará su lugar es Jorge Ferraresi.