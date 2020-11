En la gala de ayer del Cantando 2020, la pareja conformada por Charlotte Caniggia y Cristian Sergio -también conocido como Maluma en el show-, no tuvo éxito. Les tocaba interpretar el tema «Let’s get loud» de Jennifer López, pero la letra, el inglés y los nervios jugaron una muy mala pasada. El cantante se hizo cargo de sus errores, reconoció que se olvidó la letra y aceptó las críticas del jurado.

Si bien la hija del ex futbolista tampoco tuvo un buen desempeño, su compañero cargó con toda la responsabilidad. Hasta pidió disculpas antes de escuchar las devoluciones que el jurado tenía que hacerle. “Me confundí toda la canción” dijo Maluma, a quien se lo vio muy afectado. Luego agregó “Faltaron un montón de partes de la canción, ella estuvo espectacular, yo me tildé, me clavé, me siento incomodísimo”.

Sin embargo no es la primera vez que pasan por la misma situación. En galas anteriores le tocó a Charlotte también vivir una situación similar. Especialmente cuando le tocó competir en la gala del Súper Duelo contra Jey Mammón y Carla del Huerto con una canción de Britney Spears. En aquella oportunidad si bien pudo terminar la canción, se olvidó la letra y se quedó callada en varias partes.

En esta última gala de El Trece, al recibir las devoluciones del jurado, Nacha Guevara le preguntó al joven cantante «¿Qué te pasó?», a lo que él simplemente respondió «Me perdí». Sin embargo con Charlotte no fue tan piadosa y sí le marcó sus errores. Luego el conductor se introdujo en la conversación y le preguntó a Maluma si también hubo complicaciones en los ensayos. “El ensayo estaba espectacular pero me trabé con algo, me ‘ataladré’ y salió mal”.

Para la próxima ronda de Desafíos, la pareja también pasó por la instancia de elegir al azar uno de los sobres dispuestos sobre la mesa con diferentes canciones. En esta ocasión Ángel de Brito le preguntó a la hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis si estaba al tanto de la consigna. A lo que Charlotte respondió “Lo estuve viendo, lo único la mesa medio barata, parece la del veterinario, es re barat”, afirmó de manera polémica como siempre.