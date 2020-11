Este lunes a las 11.30 comenzó el nuevo magazine por la pantalla de Telefé. Se trata de Flor de Equipo, conducido por la actriz Florencia Peña. Cuenta con la participación de Marcelo Polino como el Embajador de Masterchef Celebrity, Campi y Jorgelina Aruzzi como humoristas, Nancy Pazos con información política, Paulo Kablan en temas policiales y Noe Antonelli con aportes periodísticos.

La conducción de un programa no representa un desafío para Flor Peña, ya que cuenta en sus espaldas con una experiencia de 10 programas realizados. Conoce el rubro como pocas en el espectáculo. Hace poco fue entrevistada por Ciudad Magazine y allí sostuvo «Todo lo que soy va a estar en el programa porque además saben que soy una persona que expreso mis ideas, no es que no se sabe qué pienso o que soy tímida».

En cuanto a la competencia de su programa con Los Ángeles de la Mañana, conducido por Ángel de Brito, la conductora dijo que según ella son dos programas muy diferentes. El suyo está mas relacionado con la actualidad social, del espectáculo y de la política, más el elemento humorístico y las novedades sobre el celebrity que viene siendo líder de rating en la televisión argentina.

Estos primeros días de debut el programa viene manteniendo un buen rating. Sin embargo hubo roces con Verónica Lozano a causa de los parecidos de su magazine con «Cortá por Lozano», ambos transmitidos por el mismo canal. Luego de los rumores acerca de la mala relación que supuestamente tendrían ambas conductoras, Florencia salió a aclarar y desmentir todo.

El rumor lo inició Tartu, periodista de El Nueve. «Es el mismo programa, pero a la mañana. A la producción de Cortá por Lozano le cae muy mal» comentó el periodista de espectáculos. Sin embargo ambas salieron a desmentirlo. “Es un invento atroz. Primero, que con Vero tenemos la mejor. Tenemos programas muy distintos» sostuvo Florencia. Verónica por su parte comentó «Somos del mismo canal y productora. Todos compañeros y amigos».