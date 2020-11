El pasado sábado 7 de noviembre, «PH Podemos Hablar» transmitido por Telefé y conducido por Andy Kusnetzoff, contó con la presencia de Guillermo Moreno -ex Secretario de Comercio-, la actriz y conductora de «Flor de Equipo» Florencia Peña, la actriz Marcela Kloosterboer, la periodista Nancy Pazos y Belu Lucius, una de las participantes de Masterchef Celebrity. En aquella ocasión lideró el rating.

Este sábado 14 de noviembre nuevamente competirá por liderar el prime time. Para lograr el objetivo, el conductor adelantó quienes serán los invitados de esta edición. Recibirá a la vedette y conductora Florencia de la V, a la comediante Dalia Gutmann, a Sofia Pachano -otra de las participantes de Masterchef Celebrity-, a la conocida periodista Mónica Gutiérrez y al Jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero.

La semana pasada el programa logró 9.3 puntos, ganándole a la nieta de Mirtha Legrand. Con este conjunto de invitados el debate quedaría asegurado. Dalia Gutmann seguramente hablará acerca de su última obra «Cosa de minas en cuarentena», mientras que Sofia Pachano conmovió recientemente a la audiencia de Masterchef. Pero quizás Santiago Cafiero sea quien más dé para hablar.

En la edición del 7 de noviembre se vivieron momentos tensos cuando el conductor le preguntó al ex Secretario de Comercio, Guillermo Moreno, qué autocrítica hacia de su gestión durante el kirchnerismo. El ex funcionario admitió sus grandes fallas «posiblemente, uno de los grandes errores de la década kirchnerista haya sido el no terminar de entender bien cómo se manejaron con los factores de poder», sostuvo Moreno.

Sin embargo no quedó ahí. En el segmento «frente a frente», la periodista Nancy Pazos indagó un poco más y le preguntó ¿Tenés un mea culpa para hacer de ese momento?«, a lo que respondió que el momento más difícil de su gestión fue cuando su mamá le preguntó si se iba del país ante los rumores de un posible golpe de estado. Veremos qué debates surgen este sábado a las 22 hs por la pantalla de Telefé.