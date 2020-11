Para sorpresa de todos, Los Ángeles de la Mañana dejará de tener una de sus panelistas. Se trata de Karina La Princesita quien ya no será una de las «angelitas» de Ángel de Brito. La buena expectativa y presencia que había generado la integrante del jurado del «Cantando 2020» duró sólo una semana al aire. El anuncio generó inesperadas reacciones. ¿Quién reemplazará el lugar de la cantante?.

El periodista interrumpió el programa para dar una noticia «Les quería comentar algo. Voy a blanquear que Karina vino de invitada esta semana. No es que la queremos rajar, sino que mañana es el último día, lo acordamos así» anunció el conductor del programa de El Trece. Luego la cantante tomó la palabra y reveló que le resultaba difícil mantener el misterio. “Cuando todos me decían ‘bienvenida’, yo les quería contar, pero no dije nada”.

Tras el anuncio de la salida de la reconocida cantante, la producción de LAM rápidamente confirmó una nueva estrella para integrar el staff de Ángel de Brito. Si bien el conductor no quiso precisar detalles sobre la nueva integrante en ese momento, ya se reveló el misterio. En este caso la nueva «angelita» será la vedette Graciela Alfano, quien vuelve al programa matutino.

Durante la mañana de ayer Karina se despidió del programa, en carácter de panelista, con un show en vivo. También estuvieron presentes las vedettes Moria Casán y Carmen Barbieri. Lo que el conductor no se esperaba fue la reacción de cientos de seguidores de la cantante, quienes cuestionaron la decisión del programa. Cientos de fanáticos se expresaron en la red social Twitter pidiendo que «Kari» no se vaya.

Una vez anunciada la reemplazante de La Princesita, el conductor se dirigió a la vedette. «Un beso a Grace que el lunes va a estar de vuelta” comentó el chimentero. Si hacemos un poco de memoria, recordaremos que Alfano ya participó en LAM durante el año pasado. Experiencia no muy grata ya que se fue del programa peleada con otra de las panelistas, hablamos de Yanina Latorre. Este lunes sabremos si los roces quedaron en el pasado.