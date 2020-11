Masterchef Celebrity nos tiene acostumbrados a los momentos de emoción y alegría, sin embargo no faltan tampoco los instantes de tensión. Nos referimos en esta ocasión a la pelea entre Sofía Pachano y Analía Franchín que tuvo lugar hace unas semanas. Desde entonces hubo chispas entre las participantes, quienes ayer se cruzaron en la edición de «Flor de Equipo«.

Hace semanas que Pachano y Franchín tienen roces en el reality de Telefé. Recordando alguno de esos momentos, nos podemos remitir a cuando Analía obtuvo el delantal negro y al llegar a recibirlo pidió la palabra. «Es muy difícil trabajar con una radio acá arriba todo el tiempo. Sofía Pachano fue todo el tiempo una radio» dijo la mediática, quejándose de su compañera.

Es por esto que ambas fueron convocadas a Flor de Equipo, el nuevo magazine matutino de Telefé conducido por Florencia Peña. Durante una entrevista con la conductora, ambas expusieron su verdad acerca de la pelea que mantienen en el certamen. Recordando aquel momento donde Franchín se quejó de su compañera, Peña indagó al respecto: «¿Qué les pasa cuando se ven peleando por un huevo? Es espectacular».

Ambas tuvieron la oportunidad de expresar su punto de vista acerca del conflicto. Al respecto, Sofía fue muy sincera y dijo: «No, era la primera vez que me la cruzaba a Analía en el programa. No habíamos cocinado juntas. La verdad es que nosotros siempre nos ayudábamos. Venían, me preguntaban algo, yo le preguntaba cosas a Claudia Villafañe, y así. Pero a Analía no la habían dejado, le habían dicho que nadie podía preguntar nada».

En la misma línea, Franchín tomo la palabra y sostuvo que le dijeron «Esto es una competencia». Por lo tanto se indignó al ver que las reglas no eran las mismas para todos. Sobre esto, Pachano agregó «Cuando estás arriba es muy difícil no hablar, muy complejo. Es como que querés bajar». Sin embargo Analía no se quedó atrás y se quejó también de otras voces que hablan desde el balcón, como Vicky Xipolitakis.