El «Cantando 2020« tuvo en la gala de anoche una eliminación cargada de tensión. Es que ocurrió algo impensado, se trata de la salida de uno de los concursantes que más aporta al certamen. Estamos hablando de Lizardo Ponce, quien resultó eliminado tras perder en el voto telefónico contra Cachete Sierra. Tras conocer el resultado habló acerca de las acusaciones que indican que estaba “acomodado” en el reality.

En este sentido, hizo alusión a los dichos de Charlotte Caniggia a principios de noviembre. “Se va el acomodado, felicitaciones para todos. Acá crecí y este año me regaló el cariño de la gente, que lo hice yo solo. Eso no me lo va a quitar nadie. Ni Charlotte ni nadie” sentenció con ironía el joven influencer. «Él es uno de los acomodados y lo sabe» había dicho la modelo, quizás ahora no esté tan segura de eso.

Las parejas sentenciadas en esta ocasión fueron cuatro: las de Charlotte Caniggia, Cinthia Fernández, Lizardo Ponce y Cachete Sierra. Sin embargo luego de someterse al duelo, el jurado decidió salvar a Fernández y Charlotte. Así quedaron enfrentados para la instancia de voto telefónico las restantes dos parejas. Si bien Lizardo había salido victorioso en la misma instancia en varias oportunidades, en esta ocasión perdió ante Agustín Cachete Sierra.

Con el 51 por ciento de los votos Cachete se aseguró seguir en el certamen por un tiempo más. Feliz de seguir en el Cantando, lo festejó apretando los puños. En cuanto a Lizardo, se notó su tristeza pero no dejó de agradecer la oportunidad laboral. Le quiero agradecer de todo corazón a la gente. Los amo y gracias por todo. Dejen de votar, ya está, soy muy feliz. Gracias a toda mi familia, que me acompañó siempre”.

A medida que el certamen avanza, y que ya se encuentra llegando a su final, se pone más acalorado. En este caso una de las parejas más queridas del concurso conducido por Ángel de Brito y Laurita Fernández, se quedó sin poder participar del ritmo Desafío. Por su parte la mediática Charlotte sigue sembrando dudas acerca de la transparencia del concurso producido por Marcelo Tinelli.