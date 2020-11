Luego de los dichos de Carla Vizzoti sobre que desde el gobierno evaluaban convocar a celebridades como voluntarios para la campaña de vacunación, varios famosos actores realizaron un video a favor de la propuesta. En este sentido, Viviana Canosa en su programa Nada Personal disparó contra las celebridades. «Gente que sabe me dijo que obviamente gratis no lo hicieron» sentenció la conductora.

En la edición de este viernes en el programa de El Nueve, la periodista muy furiosa dijo «Humildemente, le exijo al Gobierno información científica. No actores que me lo vengan a contar» en relación a la propuesta de Vizzoti. Muy crítica con la Secretaria de Acceso a la Salud, hasta se refirió a la cifra que habrían cobrado los actores. «Hubo mucha plata para que estos actores lo digan. No fue gratis»

Sin embargo no quedaron allí los cuestionamientos. También fue muy dura con el mensaje que buscan transmitir los famosos actores. «¿Quién se va a vacunar con lo que venga? Nadie«, sostuvo Canosa poniendo en jaque la legitimidad de la propuesta y la palabra de los actores que dieron la cara en ese video para la vacuna del COVID-19. «No son infectólogos, epidemiólogos, ni médicos» lanzó contra las celebridades.

En pocas palabras, el sentido de sus dichos fueron para referirse a lo «poco serio» que es una campaña promovida por celebridades. Ante la pregunta de uno de sus panelistas sobre si un actor podría convencer a la población para que se coloque la vacuna rusa, la conductora lanzó «No nos convencen ni los políticos a esta altura. ¿Nos va a convencer Ignacio Copani?» dijo con un dejo de sarcasmo.

El video que lleva el nombre «Yo sí me vacuno» fue presentado a modo spot de campaña por un grupo de actores vinculados con el oficialismo. El mismo fue presentado en el programa de Víctor Hugo Morales. Entre los famosos que participan del video están Pablo Echarri, Rita Cortese, Federica Pais, Julieta Camaño, Marina Glezer; entre otros actores, músicos y periodistas.