El último fin de semana la policía desarmó una fiesta clandestina con más de 250 personas en la localidad bonaerense de Virrey del Pino. Allí el ex Gran Hermano Cristian U se encontraba oficiando de DJ. Por el hecho quedaron imputados el dueño del lugar -un hombre de 49 años- y la organizadora de la fiesta -una mujer de 23 años- según trascendió esta mañana en el programa Nosotros a la mañana.

Según informaron en el programa que se transmite a la mañana por la pantalla de El Trece, la consigna del evento era no difundir información acerca del mismo. Es decir, no sacar fotos, no grabar videos y no publicar nada al respecto en las redes sociales. Pese a esto, la policía recibió una denuncia y se hizo presente en el lugar. Es más, el mismo Cristian U fue uno de los cuales no cumplió la consigna y se filmó pasando música desde su cabina.

Luego de que se difundieran las imágenes y videos, el famoso quiso justificar su accionar. En el descargo, que hizo a través de un audio enviado a uno de los periodistas del programa, el conductor dijo: «En realidad, muchachos… había una fiesta, me contrataron y fui a tocar». Luego agregó: «Necesito laburar, como muchos. Esa es mi realidad. Mi laburo terminó cuando arrancó la pandemia».

Si bien celebró el hecho de que cada vez se vayan flexibilizando más actividades, lo cual permite más posibilidades laborales, lamentó que él aún no pudo volver a su actividad. «Los que me conocen saben que soy organizador de eventos, DJ. Es mi laburo. Me reinventé en algunas cosas como para ir zafando, pero necesito laburar. Ya el reinvente no sirve de mucho más» sostuvo.

Finalizando el descargo, que se conoció hace unas pocas horas, el conductor siguió contando un poco de la realidad que vive hoy en día. Lo cierto es que Cristian U tuvo coronavirus hace tres meses. Respecto a esto, sostuvo que para trabajar «pone sus pautas», y sumó: «Cuando tengo que pagar el alquiler de casa, la luz, no puedo decir ‘Hola, soy ex COVID-19’. Tengo que laburar porque si no pago me rajan».