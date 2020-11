En una entrevista radial, una conocida actriz reveló que se está negociando su incorporación al exitoso certamen de cocina. Se trata de Andrea Rincón, quien durante el mes de octubre estuvo participando en la competencia, el Cantando 2020, y hasta tuvo un cruce con Moria Casán. En un programa de radio llamado «Tercer Tiempo» comentó que se está hablando su entrada al reality, del que ya fue eliminado su ex pareja el Mono de Kapanga.

«Masterchef Celebrity» llegó para quedarse. El reality que se transmite cada noche por la pantalla de Telefé se ganó un lugar en las casas de los argentinos, que cada noche están pendientes de cuál será el desafío para los participantes e incluso ya tienen su famoso preferido al que apoyan para que llegue a la final. Cada nuevo episodio mueve las redes sociales donde cientos de fanáticos opinan a favor o en contra de cada participante.

Al respecto, Rincón declaró: «Lo está viendo mi mánager. Hay tratativas con un montón de cosas y esta es una de las tantas». Y continuó: «Hay cosas que las decido yo, como lo actoral, pero esto lo dejo que vea él». Además comentó que si bien el formato reality «la pone un poco nerviosa», resaltó: «Yo soy muy buena cocinando. A veces cocinaba para diez personas, me tocó la cocina para colaborar. Además a mí me encanta la comida».

Sin embargo no es la única famosa cuya incorporación se viene rumoreando en el ámbito de la farándula. También está el caso de Julieta Nair Calvo, quien participó de Separadas de El Trece, suspendida debido a la pandemia. En su cuenta de Instagram le preguntaron si participaría del concurso, a lo que respondió: «Me lo propusieron» pero agregó: «los realitys me asustan un poco. Igual lo miramos en casa y nos encanta».

Por otra parte, Julieta se expresó en su cuenta de Twitter y criticó a Mastechef. Entre sus dichos, los más polémicos fueron los relacionados al tipo de recetas que les plantean a los participantes. «No creo que esté bueno que muestren cómo cortan las partes de los animales y los tiran en una olla. Podrían enseñar más opciones vegetarianas, ya que lo mira tanta gente» dijo la actriz, quien luego borró sus twitts para evitar conflictos.