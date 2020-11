Cada vez son más los influencers que brindan consejos de salud muy alejados de la evidencia científica. Sin ir muy lejos, la conductora Viviana Canosa hace no mucho tiempo recomendó dióxido de cloro y lo ingirió en vivo. En este caso hablamos de Ivana Nadal, quien le explicó a sus seguidores de Instagram cómo curó su orzuelo «con amor». Al respecto, Alejandro Fantino no se quedó callado y la cuestionó fuertemente.

Lo que pasó en concreto fue que hace unos días la modelo y conductora Ivana Nadal volvió a ser tendencia en las redes. Esta vez, contó en su cuenta de Instagram, con más de 2 millones y medio de seguidores, cómo se curó de un orzuelo. En un video, sostuvo: «La única forma para que se me vaya y volver a mi centro fue hablarme bien, decirme cosas lindas, cerrar los ojos y pensar en mí».

Al respecto, Alejandro Fantino no pudo quedarse callado y opinó en su programa: «Fantino a la tarde» por la pantalla de América TV. Junto a Marcela Tauro, el periodista comenzó diciendo: «Ivana Nadal empezó, posteó hace unos días, y se lo presento a Marce para que me presente el tema, que todas las enfermedades son emocionales. Hasta ahí puede ser una declaración interpretada de alguien que puede creer en eso».

Sin embargo, la postura de Fantino no quedó sólo en informar qué había pasado. «Es muy peligroso el chamanismo televisivo de mucho chanta televisivo que le dice a la gente, a la audiencia, ‘vos podés’, ‘dale, levantate que vos podés’, ‘dale que podés’. ¡Y no se puede a veces! Caes en depresiones y sin una ayuda psiquiátrica no podés» agregó luego, muy firme en su postura.

Esta no es la primera vez que Nadal genera controversia por sus dichos respecto a la salud alternativa. Ya hace un tiempo, a través de su cuenta de Instagram -que es su plataforma preferida-, brinda consejos para llevar una vida más «espiritual» pero sin ser exactamente una especialista en el tema. Sin embargo, muchos usuarios de redes sociales manifestaron su preocupación sobre la repercusión que tienen los dichos de la modelo.