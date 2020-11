La gala de anoche en la pantalla de El Trece tuvo varios momentos destacables para el Cantando 2020. Dos parejas tuvieron la oportunidad de debutar como titulares en la pista del certamen, ya que se encontraban reemplazando a otros participantes. Estamos hablando de los dúos conformados por Luisa Albinoni y Lautaro Rodríguez, y Pablo Ruiz junto a Melina de Piano. Sin embargo también hubo algunas chispazos.

El carisma y conexión con el público que tuvo la actriz Luisa Albinoni, reemplazante de Carmen Barbieri, le permitió ganarse su lugar fijo en el Cantando. En su primera noche como titulares, la pareja se animó a interpretar una canción en inglés: «Killing me softly with his song». Pero además su participación no se limitó a cantar, sino que también habló de lo dolida que se encontraba con Carmen, ya que no la invitó al estreno de su obra.

Al enfrentarse al jurado, Flavio Mendoza reparó en cuanto a la pronunciación en inglés: «Los dos juntos me hicieron un poquito de ruido. Estuvo bien, pero hubo un detalle en la dicción» y finalizó poniéndoles un 7. En cuanto a La Princesita, coincidió con Flavio sobre el problema con el idioma y agregó «No estuvo mal, estuvo bien, pero no me mató», su voto fue secreto. Luego, Mediavilla y La One les pusieron un 6 y 7 respectivamente.

En cuanto a la otra pareja, Pablo Ruiz volvió con éxito a la pista luego de haber sido desvinculado. En su segunda oportunidad junto a Melina de Piano, interpretaron: «Amores extraños». Si bien pusieron todo de ellos mismos, el jurado no se mostró del todo convencido. En líneas generales, la devolución fue que la performance estuvo bien, pero que a Pablo le faltaba desenvolverse más. El actor reconoció que la pista lo inhibía un poco.

Sin embargo tampoco faltaron los chispazos. En esta ocasión fue Moria la que protagonizó un cruce con el locutor del certamen de canto, Martín Salwe. Al momento en que la diva estaba dando una devolución, el locutor la interrumpió para imitar la voz del curioso duende que sostenía la vedette. Como nos tiene acostumbrados, Moria no dudó en contestarle de manera filosa. Ante la mirada incómoda de Laurita, Ángel de Brito salió en defensa de Martín.