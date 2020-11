El reconocido actor volvió al ruedo. Sucede que después de ocho meses de suspensión debido a la pandemia, los teatros reabren sus puertas con protocolos autorizados. Y ya que representa una voz autorizada dentro del área, Luis Brandoni fue invitado ayer al programa Confrontados, de Marina Calabró. Muy duro con la Asociación Argentina de Actores, dijo: «Yo me desafilié de la asociación kirchnerista de actores porque no me representa».

El pasado 13 de noviembre se conoció la noticia de parte del empresario teatral Carlos Rottemberg. En cuanto a los detalles de la reactivación de la industria, Rottemberg comentó que en el marco de esta primera etapa los teatros podrán ocupar sólo el 30 por ciento de su capacidad, sin embargo se espera avanzar luego hacia un 50 por ciento de ocupación de las salas. «Somos una actividad que cumplimos los protocolos«, sostuvo.

La noticia emocionó a actores y actrices. Entre ellos Brandoni, quien hace poco estrenó su obra «El acompañamiento». Debido a la buena noticia y a la voz autorizada que representa el actor dentro del rubro, fue invitado al programa de El Nueve. Al respecto, se vivieron momentos de tensión cuando Calabró le preguntó sobre la presencia de la Asociación Argentina de Actores. En este sentido el actor no midió sus palabras y dijo que la asociación «no lo representa».

Sin embargo no es la primera vez que el actor se enfrenta con la asociación de su propio rubro. Hace ya unos años Brandoni comunicó su renuncia a la entidad, de la que fue socio durante 55 años y hasta llegó a formar parte de la cúpula de la misma, desempeñándose como Secretario General durante dos períodos. Al día de hoy, la institución se encuentra presidida por Alejandra Darín.

Durante su presencia en Confrontados, Luis Brandoni también opinó sobre las vacunas de COVID-19. Al respecto sostuvo: «¿A quien se lo ocurre no dársela? Tiene que ser obligatoria y yo me voy a vacunar, claro”, además agregó que en estos nueve meses de aislamiento no sintió miedo. «Me pasaron muchas cosas en la vida y me vi obligado a perder el miedo y felizmente no lo volví a encontrar», comentó.