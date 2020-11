Desde que se anunció la realización del programa bajo la conducción de Santiago del Moro, la producción del reality contó con un jurado que constituye uno de los ejes del éxito del mismo. Hablamos de Donato de Santis, Germán Martitegui y Christophe Krywonis. No obstante, cuando se estaban por iniciar las grabaciones Christophe anunció que no iba a ser parte. Conoce los motivos de su ausencia.

El éxito de Masterchef Celebrity es indudable. Pero la producción no esperaba con la baja de Christophe a último momento. Fue el mismo chef quien desde su cuenta de Instagram explicó el motivo. «Se viene un gran programa de #masterchefargentina con jurado, conductor y participantes de lujo. Por el cariño mutuo, le deseo a @telefe todo el éxito que merece tener. Mientras tanto yo sigo creciendo feliz por otros caminos», publicó el cocinero.

El domingo pasado, Christophe participó de una entrevista por zoom en el programa Implacables (El Nueve, sábados y domingos a las 18 hs) conducido por Susana Roccasalvo. Allí fue indagado acerca de los motivos de su ausencia en el certamen de cocina. «Estoy abriendo cuatro rotiserías, tengo una línea de cuidado personal y estoy viendo que voy a hacer en televisión ahora» explicó el prestigioso chef.

Sin embargo, la entrevista por zoom no giró sólo en torno a contar cómo transita su vida actual por fuera de los medios o cuáles son los motivos de su no participación en el jurado. En este sentido, al momento que la conductora quiso saber qué piensa acerca del reality más visto por los argentinos, Christophe dijo algo inesperado: «No miro Masterchef. Honestamente, no miro televisión en general»

Yendo más allá, la periodista y los panelistas del programa por supuesto preguntaron acerca de su relación con sus ex compañeros del jurado. Sobre esto, contó «Mis amigos del jurado son geniales. En cuanto a la relación entre nosotros, somos muy compinches. No somos colegas, somos compinches». Incluso dio un veredicto acerca del programa en general, dijo que Santiago del Moro «es genial» y que sabe que el rating va muy fuerte.