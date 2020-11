Este último domingo, Jorge Lanata empezó su programa con el clásico monólogo que caracteriza a «Periodismo Para Todos» haciendo foco en la promoción de la campaña de vacunación que llevará a cabo el Gobierno nacional. Además, habló sobre la renuncia de Bielsa, la nueva fórmula de movilidad jubilatoria y la inflación. Todo esto en un contexto donde, según el periodista, «el gobierno no tiene ningún logro que mostrar».

Sobre la cuestión referida a los jubilados, Lanata sentenció: «Para variar, la peor parte se la van a llevar los jubilados». En este sentido, además, agregó: «O sea, si al país le va mal, a los jubilados les va a ir mal; y si al país le va bien y se convierte en una potencia mundial, a los jubilados también les va a ir mal». Explicó el analista, explicando también cómo funcionaría la nueva fórmula de movilidad jubilatoria.

En cuanto a las políticas económicas, el conductor de Periodismo Para Todos fue contundente. «También van a ajustar tarifas, van a cortar los ATP, y el IFE se cortó en el 3, como la saga de Matrix», usando el sarcasmo como herramienta para dar su opinión. En la misma línea, agregó: «Además, la inflación de octubre fue de 3,8%; la más alta del año. Alberto, era bajar los precios y subir las jubilaciones, no al revés», afirmó.

Dirigiéndose directamente al presidente Alberto Fernández, Lanata también se refirió al panorama actual de coronavirus. «La semana pasada superamos a Estados Unidos en muertos por millón de habitantes y esta semana a Bolivia, Chile y Brasil, y solo quedamos por debajo de Bélgica, Perú y España» sostuvo el conductor, haciendo referencia a la mala gestión que estaría llevando a cabo el Ejecutivo nacional.

Respecto a la renuncia de María Eugenia Bielsa, dijo: «De los ‘funcionarios que no funcionan’, como decía la carta de Cristina, ya saltó la primera: María Eugenia Bielsa, ministra de Desarrollo Territorial y Habitat, que ya no ‘habitat’ más en el Gabinete» ironizando al respecto. Pero no quedó sólo ahí, sino que también se refirió a la campaña de vacunación que llevará a cabo el Ministerio de Salud.

En este sentido, opinó que el Presidente deberá enfrentar una serie de problemas. Incluso los enumeró. En primer lugar, no se sabe si hay relevamiento y equipamiento para mantener el frío que necesitan las vacunas. En segundo lugar, afirmó que no se sabe si los vacunadores están realmente capacitados. Por último, añadió que no hay logística y estructura necesaria para llevar la vacuna a los sectores más alejados del país.