Luego de muchos rumores, finalmente hace minutos se confirmó el embarazo de la modelo Noelia Marzol. En Los Ángeles de la Mañana, Ángel de Brito hizo el tan esperado anuncio. Contó como Noelia vive este momento tan especial junto al padre de su primer hijo, el futbolista Ramiro Arias. Si bien la pareja había atravesado algunos problemas durante la pandemia y estuvieron distanciados, ahora están juntos y felices.

Tras la confirmación, la modelo se comunicó con el conductor de Los Ángeles de la Mañana y con audio le agradeció por su discreción: «Sí, estoy muy contenta, estamos muy contentos. Todavía no cumplí los tres meses pero Ángel fue la primera persona del medio que se enteró y cumplió con su palabra de no decir nada hasta que yo le diera permiso porque, obviamente, es mi primer hijo y me da un poco de miedo. Así que les agradezco».

Hace unos meses supimos que estaban atravesando momentos difíciles en su romance. Incluso la misma Noelia confesó: «Estamos juntos, pero no quiero apurarme hasta estar segura de que realmente podemos estar juntos y bien. Solos, como cualquier pareja. Necesitamos el tiempo que cualquier persona necesitaría para afianzar nuevamente la relación».

Luego de eso, se conoció la noticia del compromiso de la joven pareja. A fines de septiembre hicieron conocer su decisión en los medios y las redes sociales. Estuvieron separados un mes pero el amor fue más fuerte y volvieron justo para su aniversario de novios. En medio de los festejos por su aniversario, la modelo había publicado en su Instagram una foto de un anillo adentro de una caja con forma de corazón.

Después de tantas idas y vueltas triunfó el amor y hace instantes se supo el feliz anuncio. El periodista del magazine matutino de El Trece estuvo anticipando algunas pistas sobre el hecho: «EMBARAZO CONFIRMADO LAAAAAMMM» publicó en su cuenta de Twitter, haciendo alusión a la primicia que se conocería en el programa. Ahora, ya develada la verdad, sólo nos queda felicitar a la modelo y el futbolista.