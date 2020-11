El exsecretario de Turismo Gustavo Santos, que ocupó el cargo hasta diciembre de 2019, anunció hoy que dio positivo en coronavirus y que se encuentra en buen estado de salud, realizando reposo en su domicilio de Córdoba.

“Quería contarles que, tras presentar síntomas leves, me realicé un hisopado que dio positivo de Covid-19. Me encuentro bien, en mi casa siguiendo las indicaciones de los médicos. Continuemos cuidándonos entre todos”, escribió el ex funcionario dijo en su cuenta de Twitter:.

Santos es el presidente de la Fundación Pensar Córdoba, organización que tiene previsto para el próximo 26 de este mes realizar de manera virtual su 1° Foro Económico denominado “Economía Argentina, una mirada desde el interior del país”. (Télam)