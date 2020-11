En la gala de anoche en Masterchef Celebrity se vivieron varios momentos desopilantes, pero también algunos accidentes. La consigna fue bastante argentina y federal, ya que el desafío implicaba cocinar diferentes variedades de empanadas que representan a diversas regiones del país. Fede Bal, quien ganó el último desafío y obtuvo el beneficio, perjudicó a uno de sus compañeros.

Resulta que al enterarse del desafío, se le encargó a Fede Bal el rol de asignarles a sus compañeros cuál tipo iba a tener que preparar cada uno. De esta forma la variedad quedó de esta forma: el beneficiado se quedó con la empanada salteña, Leticia con la empanada patagónica, la mendocina para Claudia Villafañe, la porteña para El Polaco y la litoraleña, la más exótica, para Boy Olmi.

Sincero: Christophe Krywonis contó porqué se bajó de Masterchef Celebrity

Pero no sólo la variedad, sino que también tuvo la responsabilidad de decidir cuántas empanadas tenía que hacer cada uno. El menos perjudicado fue él, por supuesto, y el más perjudicado fue Boy Olmi quien tuvo que preparar una docena de empanadas. Sobre esto, Fede dijo: «Esto es una competencia, hoy acá está el ganador de MasterChef Argentina y por eso lo voy a bombardear con 12 empanadas. Te pido perdón Boy, te adoro loco».

Por otra parte, la gala de ayer también estuvo repleta de accidentes. Esto se debió a que más allá de que en mayor o menor medida todos los participantes están familiarizados con las empanadas, no todos sabían prepararlas, y esto trajo algunos problemas. Varios participantes tuvieron accidentes. La primera fue Claudia Villafañe, quien se lastimó con un cortante. Pero también Boy Olmi y el mismo Fede Bal tuvieron complicaciones.

Lo cierto es que al pasar a la instancia de degustación, ninguno de los tres miembros del jurado del certamen de Telefé estuvo conforme. Es más, hasta aseguraron que ninguno de los concursantes logró el objetivo. Quienes pudieron subir al balcón fueron Leticia, Claudia y El Polaco -recién recuperado de coronavirus-. En cuanto a Boy y Fede, los chefs fueron contundentes y les dijeron que sus empanadas habían sido una vergüenza.

The post Noche desopilante en «Masterchef Celebrity» appeared first on Salta 4400.