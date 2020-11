En las últimas horas se supo que Pampita y Roberto García Moritán dieron un paso más en su matrimonio y decidieron mudarse a una lujosa casa en Figueroa Alcorta, cerca del complejo Le Parc.

De acuerdo a la información que dieron ayer en “Los ángeles de la mañana”, a poco de cumplirse un año de casados, la pareja decidió alquilar una residencia que tiene tres pisos.

“Es en el modo Tinelli porque Guillermina y Marcelo viven en departamentos separados. En este caso, alquilaron los pisos 22, 23 y 24”, señaló la periodista Maite Peñoñori.

Tal como contaron en el ciclo de Ángel de Brito, la lujosa casa cuenta con once baños y siete dormitorios, además de una piscina climatizada en uno de los pisos.

“Les quedó chica la casa inteligente de Barrio Parque, de la que se habló tanto, son demasiados. La nueva casa a la que se mudó también es carísima y en dólares”, señaló Andrea Taboada, quien aseguró que el valor del alquiler de esa mansión es de 15 mil dólares mensuales.

Pero después de que se dieran a conocer estos detalles, la conductora de “Pampita Online” manifestó su enojo por la difusión de esta información de su vida privada.

“No se dicen esas cosas. La cosa está difícil para hablar de eso, de cifras. Me parece que es de muy mal gusto”, dijo.

“La mudanza la hicimos en privado. No me gusta cuando hablan de esas cosas, no estamos atravesando un momento… Me parece feo. Sí lo hablan desde la familia ensamblada, ok. Pero no me quiero poner en desmentir eso. Es muy feo”, remarcó Pampita.