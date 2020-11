Cinthia Fernández, la nueva angelita, se enteró por medio de una de sus hijas que su ex está saliendo con la madre de una de las mejores amigas de la hija que tiene con el futbolista Matías Defederico. Furiosa, no sólo apuntó contra su ex sino también contra ella, quien además era una amiga muy cercana. Enterate las declaraciones de la modelo y bailarina en Los Ángeles de la Mañana.

Después de idas y vueltas con su ex, de rumores sobre reconciliación y declaraciones de amor de él hacia ella, ayer la panelista de Los Ángeles de la Mañana supo otra cosa totalmente diferente. Sin embargo ante la noticia no sólo se mostró furiosa con el padre de sus hijas. Además, también encaró a su ¿amiga? y ahora pareja de Defederico, Agustina, quién por supuesto no la sacó barata.

Cuando le preguntaron sobre la relación que mantiene actualmente con el padre de sus hijas, Cinthia contó que: «No, gracias a Dios, las nenas no van seguido. Una vez se terminó revoleando con cervezas con una ex”. Y agregó: «No le da la cabeza. A ninguno de los dos. Con la hija de ella no hizo eso. Lo hicieron con mi hija. Y no le explicaron nada, ¡él como padre! Porque las nenas pasan a ser familia. Hay un procesos que se lo tenés que explicar».

En este sentido, se nota que el enojo de Cinthia no tiene que ver con que su ex pareja rehaga su vida amorosa, sino con quién: una chica que es la madre de una íntima amiga de las nenas y que ¡hasta solía frecuentar su casa!. En este sentido, dijo: «No solo la conozco sino que era amiga, venía a mi casa a tomar mate. Hemos hablado de los divorcios miles de veces y su hija es la mejor amiga de mis hijas».

Mientras Cinthia hacía su descargo, las otras angelitas de El Trece también quisieron preguntar. La primera en indagar fue Andrea Taboada: «¿Hablaste con la señorita en cuestión?» le preguntó. A lo que Fernández respondió furiosa: «Sí, le dije. Tuvo cero códigos. Me dijo que no lo supo manejar. Son dos bol… de 30 años. No metió a su hija, metió a la mía en la cama»