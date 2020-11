En la última gala del Cantando 2020 volvió Lola Latorre luego de haber estado aislada por haber contraído coronavirus luego de asistir a una fiesta clandestina. Recordemos que además la hija de Yanina Latorre y Diego Latorre tuvo que cumplir la suspensión que le impuso la producción del programa. En total, estuvo un mes y medio ausente del programa. Sin embargo su regreso tuvo un sabor amargo.

Resulta que en esta situación el certamen de canto se encuentra en una instancia mucho más avanzada. Algunos participantes, como la pareja de Rocío Quiroz, Pablo Ruiz, Claribel Medina o Ángela Leiva mantienen una participación de muy alto nivel. Mientras que interpretación de Lola, en comparación con la de sus compañeros, fue definida como pobre por parte de los miembros del jurado.

En este sentido, quien más la atacó fue Nacha Guevara -que se encontraba ausente y fue reemplazada por Flavio Mendoza durante dos días-. A la prestigiosa actriz no le gustó el desempeño de Lola. Pero no sólo eso, sino que en su devolución la ninguneó. Los demás miembros del jurado estuvieron de acuerdo con la apreciación de Nacha, quien luego se negó a dirigirle la palabra a la influencer tras considerarla «un caso perdido».

Tras los tensos momentos vividos en el Cantando 2020, Yanina Latorre no se quedó de brazos cruzados. Pasó lo que todos sabíamos que iba a pasar. Furiosa y fiel a su estilo, acudió a las redes sociales para hacer su descargo. «Q suerte q no fui. Lola me llamo llorando desesperada. Alguien hace todo tan perfecto como para ajusticiar asi a una chica de 19?» publicó en su cuenta de Twitter.

En la misma línea y subiendo el nivel de enojo, luego agregó: «Tengo una calentura que me llevan los demonios. Acabo de decidir que mi hija no vuelve al Cantando. A ella ni Nacha ni nadie le dice ‘caso perdido”». De esta forma, la panelista de Los Ángeles de la Mañana afirmó que su hija la llamo llorando desesperada para sacarla de ahí y que, debido a los maltratos de Nacha, Lola no volvería al Cantando.