Coti y Cande Tinelli son los protagonistas del nuevo romance que tiene expectante a los periodistas de la farándula. La noticia se conoció hace poco, confirmada por ellos mismos. Desde entonces no cesan las repercusiones en los medios y las redes sociales. Por supuesto la ex pareja del músico Valeria Larrarte no iba a quedar ajena. Muy enojada, no hizo esperar su reacción.

Luego de 25 años de casados y cuatro hijos, la pareja conformada por Coti y Valeria finalmente se divorció. Pese a mantener un perfil bajo, el músico se encuentra en el medio de la escena. Y es que su actual novia no es nada más ni nada menos que una de las hijas de Marcelo Tinelli. Su ex esposa no tapó su enojo y fastidio tras conocerse la noticia y realizó irónicos posteos.

Luego de la foto publicada en Instagram donde están Coti y Cande, Valeria realizó posteos bastante explosivos. «Viste cuando tenés vergüenza… también ajena… te tapás la cara… qué cosa che», escribió primero junto a una foto tapándose la cara. Luego, agregó: «Viste este emoji… (publica una chica con la cara tapada) y este otro… (publica otro emoji con cara de enojada) son los dos que más uso últimamente. ¿Vos cuáles?», junto a un video.

Pero la publicación más fuerte fue la que hizo después. Esta vez directamente hizo una publicación en su feed. Con una foto donde se los ve a ellos dos recién casados, escribió: «No voy a borrar ninguna foto ni ningún rastro de mi vida anterior porque sería totalmente ingrato. Me quedo con el premio mayor que son mis hijos por quienes me ocupé que todos éstos años llevaran una vida ‘normal familiar’, y creo haberlo logrado. Mañana es mejor…».

Ayer a la mañana en diálogo con Tomás Dente, periodista de Nosotros a la mañana, Valeria blanqueó su enojo y explicó el porqué de todas esas publicaciones. «Me sentí un poco decepcionada ya que habíamos sido siempre tan reservados y habíamos cuidado siempre a la familia. Y no se cuidó a mis hijos menores en este caso, que se enteraron por las redes. Y me sentí muy defraudada. Muy. Nada más que eso» sostuvo, muy firme.