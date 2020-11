Hace poco se conoció la nueva noticia de Pampita. Hablamos de su mudanza a un triplex muy cerca de donde vive Marcelo Tinelli, que incluye siete dormitorios, once baños y pileta climatizada en uno de los pisos, entre otras comodidades. El alquiler del inmueble costaría alrededor de 15 mil dólares, que pagan junto con la renta de su otra casa, una mansión ubicada en Barrio Norte.

Los comentarios de los programas de espectáculos pero también los memes en las redes sociales no se hicieron esperar. Al respecto habló Maite Peñoñori, cronista de LAM, el día de ayer en el magazine matutino de El Trece. «Se mudó Pampita, le quedó chica la casa. ¿Se acuerdan que se había hablado mucho de la casa inteligente de Barrio Parque?» comenzó contando la periodista.

Luego no faltaron los aportes del conductor de LAM, quien respondió con ironía: «¿No era tan inteligente la casa entonces?». Luego también se refirieron a los dichos de la modelo en su programa. En este sentido, las periodistas del show le hicieron algunas preguntas que incomodaron a la conductora. «¿Te mudaste? ¿Estás embarazada?» indagaron. A lo que Pampita respondió: «Embarazo te puede decir que no. La mudanza la hicimos en privado.»

Además agregó: «No me gusta cuando hablan de esas cosas, no estamos atravesando un momento… Me parece feo. Sí lo hablan desde la familia ensamblada, ok. Pero no me quiero poner en desmentir eso. Es muy feo. El embarazo lo inventaron. Hace un año están con eso» sostuvo de manera contundente la modelo y actriz. En este sentido, Yanina Latorre, picante, dijo: «En el contrato está chuparle las medias a Pampita».

Después de conocerse la noticia de la costosa mudanza y a pesar del enojo de la conductora con los medios, estallaron los memes y comentarios en las redes sociales. Entre las opiniones de usuarios de la red social Twitter podemos rescatar algunos muy graciosos: «Alguien quiere pensar en la pobre Pampita que tiene que limpiar 11 baños !!!» lanzó un forista, con mucha creatividad.