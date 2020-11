Después de cuatro temporadas al aire y con distintos conductores a lo largo del ciclo, el programa recibió una mala noticia: la gerencia de El Nueve decidió ponerle fin a Confrontados (lunes a viernes a las 16.30). El programa será transmitido hasta el 31 de diciembre de este año. La noticia generó gran sorpresa ya que el programa de espectáculos estaba midiendo muy bien en cuanto a la audiencia. Conoce los motivos de la decisión.

La noticia se conoció este miércoles, luego de reuniones entre autoridades del canal y Mariano Chihade, dueño de la productora que sostenía el programa. Aparentemente los motivos de la decisión no tendrían que ver ni con el rating ni con una mala relación entre la cúpula del canal y los integrantes del programa. Uno de los causantes sería que el medio quiere hacer una «reestructuración general de la programación».

Al respecto, por supuesto, habló Marina Calabró. «Venía elaborando la idea pero es una tristeza. Es un programa hermoso que me dio una oportunidad fantástica, que espero no haber desaprovechado, y en el que tuve a los mejores compañeros del mundo» dijo la periodista a un medio de espectáculos. Luego, agregó: «Así es la televisión, hay que arremangarse y esperar que lleguen propuestas y me den alegría».

Hace una semana, el ciclo experimentó otro cambio. En aquella oportunidad sufrió la baja de Lizardo Ponce quien se desempañaba como panelista. En cuanto a los motivos de su desvinculación, Marina explicó en su momento que se debía a los nuevos proyectos que estaba encarando el influencer. La mayoría de ellos relacionados con el Cantando 2020, la conducción de La Previa del Show y, obviamente, sus redes sociales.

La realidad es que el magazine de El Nueve llega a su fin luego de varios años y cambios en su staff. La última incorporación había sido la de Marina, quien se sumó luego de la salida de Rodrigo Lussich y Carla Conte. Desde entonces se le quiso dar otra impronta al programa, con una Marina Calabró muy sólida en su rol. Aparentemente no tendría que ver con el rating ni con la facturación, ¿cuál será el verdadero motivo?.