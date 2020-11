Los dichos de Nacha Guevara a Lola Latorre causaron gran polémica. Luego de que la actriz le dijera «casos que considero perdidos» a la joven influencer, la primera en responder a los agravios fue su mamá. Esto llegó a Los Ángeles de la Mañana, donde Graciela Alfano se ocupó de responderle a Yanina Latorre. En un fuerte cruce, la vedette le dijo: «asumí que sos un ser de oscuridad».

Como bien informamos ayer, la esposa de Diego Latorre disparó en Twitter contra Nacha Guevara. Con la verborragia que la caracteriza, lanzó varios tuits. Entre esos podemos mencionar, quizás, el que causó más polémica. «Acabo de decidir que mi hija no vuelve al Cantando. A ella, ni Nacha ni nadie le dicen caso perdido» tuiteó Yanina Latorre mientras el programa se estaba transmitiendo.

Ayer, luego de la polémica, por supuesto el tema se abordó en el magazine matutino de Ángel de Brito. Al respecto, Yanina sostuvo lo que había dicho en los tuits: «¿Pero quién es Nacha Guevara para decir que es un caso perdido? Ella es un caso perdido. Lola se quiere ir, es digna». En una entrevista con LAM, Lola afirmó: «Mi mamá me dijo que me vaya. Que no va a dejar que nadie me maltrate. Fue fuerte que haya dicho que soy un caso perdido».

Sin embargo esto no quedó ahí. Otra de las angelitas se metió en el debate de lo sucedido en el Cantando 2020, hablamos de Graciela Alfano. La vedette, con gran experiencia en los medios, quiso aconsejar a Yanina. Alfano sin pelos en la lengua acusó a su colega sobre la responsabilidad que tiene en cuanto al sufrimiento de su hija en el certamen. Hasta le hizo un llamado de atención para evitar que la joven deje de pasarla mal.

«Asumí que sos un ser de la oscuridad. Te metés con todo el mundo, sos el fiscal de la Nación, parecés Lilita Carrió. ¿Querés salvar a tu hija? Escondete, sacrificate, que vaya Diego al lado de la chica que lo quiere todo el mundo, a vos te odian» le dijo de manera contundente. No quedó ahí, cuando la situación ya era tensa, agregó: «Si hablaste mal de las hijas de todas… ¿Creés que sos buena realmente? A Lola la odian porque te odian a vos».