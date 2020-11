Los dichos de Yanina Latorre en defensa de su hija y contra Nacha Guevara dejaron mucha tela para cortar. Una de las que más le pegó a la angelita fue Graciela Alfano, quien sin rodeos le dijo lo que pensaba de ella y de su hija. «Admití que sos un ser de la oscuridad», le lanzó en su momento. Sin embargo también se sumó al coro de críticas el conductor de Intrusos, Jorge Rial.

Yanina Latorre también supo ser enemiga de Rial en su momento. Si bien los ánimos estuvieron calmados en los últimos tiempos, el conductor no dudó en sumarse a la ola de críticas. En los últimos días dijo en Intrusos: «Laburás en este medio, de la manera que labura Yanina, es cosechar lo que sembrás. Ahora, exponer a tu hija a mandarla ahí… A mí me ha pasado un par de veces, yo me puse firme y dije ‘no’.»

Pero no quedó sólo ahí. Luego, agregó: «Más allá de que la decisión es personal. Ahora si venís y me preguntás como padre, te digo que no» en relación a su hija Morena Rial, quien en su momento quiso ser parte tanto del Bailando como del Cantando pero no lo consiguió aún. Como era de esperarse, Yanina estuvo al tanto de lo que dijeron sobre ella y se despachó en la mañana de ayer en LAM.

Mientras analizan la continuidad de Lola, su mamá sigue peleándose en televisión. En este sentido, la angelita respondió sin pelos en la lengua. «El año pasado, cuando yo estuve temerosa de que vaya al certamen (Bailando por un Sueño) la vi tan bien, tan adulta, vi que se supo manejar que pensé que iba a poder, pero me equivoqué. Este año la llamó El Chato Prada, Federico Hope, y fue», afirmó sobre la participación de su hija en el certamen.

Luego, le respondió directamente a Rial. «Cuando la empezó a pasar mal, porque yo no soy como Jorge que es un papá abandónico…» sostuvo, muy picante. Después agregó: «Yo si mañana me separo de Diego y estoy con otro tipo, a la primera de cambio que se mete con mi hija, va afuera. Yo primero soy madre y después mujer». Para finalizar, lanzó a los gritos: «A mí no me des ejemplos de paternidad».