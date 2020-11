Desde su última relación en 2017 con Sergio Kun Agüero, Karina La Princesita no volvió a presentar una pareja pública y oficialmente. Según su propios dichos, cinco años de relación con el futbolista le bastaron para no querer exponer nuevamente su vida sentimental en los medios. Sin embargo, en esta oportunidad los rumores son tantos que la cantante tuvo que blanquear su incipiente romance.

Cada vez que se hablaba sobre un nuevo pretendiente de Karina, ella misma salía a desmentirlo o a aclarar que simplemente se trataba de un «amigo». A pesar de sus negativas, decidió contar quién es el hombre que la viene conquistando. Se trata de un cantante que cruzó por primera vez en 2015, siendo jurado suplente en el reality Los Elegidos. El sujeto en cuestión se llama Nicolás Furman, de 38 años.

Un móvil de LAM fue el lugar elegido para blanquear sus sentimientos. Allí, se sinceró y contó que: «Estoy charlando con alguien, pero imagínense qué bajón es estar hablando con alguien y tener que decirlo. Pero por otro lado digo ‘bueno, soy artista, me la banco’». Luego, agregó: «Si no se sabe, mejor. Imagínense si el finde que viene ya no hablamos más. Y ya está, ya me quemé. Pero bueno, tampoco voy a negarlo. No sé qué hacer», dijo entre risas.

Pero, ¿Quién es Nicolás Furman?. Lo que conocemos de él es poco. Sabemos que Nico es oriundo de Bariloche, cantante, físico, y profesor e investigador de la Universidad de Buenos Aires. Incluso participó de la construcción del primer satélite Arsat-1. Pero quien fue la primera en revelar este romance fue Vicky Braier, panelista de Bendita y popularmente conocida como Juariu.

Sin embargo, la primera en «mandarla al frente» fue Sol, su hija. En un vivo de Instagram que Sol mantuvo con su mamá, la joven leyó el comentario de un seguidor: «Tu madre se enamoró de Nico», lo que provocó las risas de Karina. Cuando todo salió a la luz, tuvo que hacerse cargo en sus redes sociales: «No estoy de novia, pero estoy bien. Estoy charlando con alguien. No tengo novio todavía». ¿Habrá encontrado su príncipe azul?.