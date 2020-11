Tras la suspensión que sufrió Lola Latorre, por haberse contagiado de covid y haber asistido a una fiesta clandestina, volvió al «Cantando 2020«. Sin embargo su regreso estuvo frustrado por una nueva pelea con Nacha Guevara que la angustió y la motivó a pensar su renuncia al certamen de canto. Luego de diversas declaraciones, Lola no se presentó ayer a la gala de duelo y formalizó su renuncia.

Tal como había anticipado su mamá en Los Ángeles de la Mañana, Lola decidió no continuar participando del certamen. La decisión de la joven influencer fue no presentarse a la gala del viernes y presentar formalmente su renuncia a través de un video que se transmitió durante la emisión del programa. Mientras tanto, su ex compañero Lucas Spadafora en soledad esperó la decisión del voto del público.

Sin embargo la decisión de Lola fue más allá. Si bien estuvo ausente del programa, no se mostró angustiada ni dolida sino todo lo contrario. Luego del fuerte cruce con Nacha Guevara y los comentarios de su mamá en la red social del pajarito, Lola se mostró totalmente relajada en una cena con una amiga. O por lo menos así parece en las fotos que subió la hija de Diego Latorre a su cuenta oficial de Instagram.

«Estoy acá porque después de haber hablado con mi equipo y obviamente con la producción, hoy decido no estar más en el programa. Decido cuidarme, hacerme respetar y por sobre todas las cosas ponerle un límite a la falta de respeto», sostuvo la joven en el video haciendo referencia a los cruces con Nacha. Luego agregó agradecimientos al jurado, a Laurita y Ángel y a los productores del Cantando.

Luego del video, hablaron su ex pareja de canto Lucas Spadafora y Nacha Guevara. Lucas sostuvo que le dolía que ella no esté presente pero que, sin embargo, entendía su decisión y no tenía porqué cuestionar sus sentimientos. Además, agregó que él sí quería continuar en el certamen. Por su parte, Nacha aclaró que no considera «un caso perdido» a Lola sino al vínculo que tenía con ella e incluso agregó que con Lucas se llevan muy bien.