River no encontró espacios, no tuvo la pelota, no generó el juego de siempre y Palmeiras no perdonó. El conjunto brasileño le ganó 3 a 0 de visitante. Los de Gallardo jugaron a nada y arriesgaron su continuidad en la Copa Libertadores.

Una vez más como lo viene haciendo desde que se retomó el fútbol, el equipo de Marcelo Gallardo oficia de local en cancha de Independiente donde debe sacar un resultado provechoso frente a su rival. El partido al principio era manejado por River, pero tras un descuido, la visita se puso 1 a 0 y el local se vino a pique

Apenas habían transcurridos 2 minutos de la segunda parte, cuando Luiz Adriano sorprendió a Franco Armani y a toda la defensa millonaria, y extendió la ventaja por 2 a 0. Ese tanto desestabilizó mucho más a los dirigidos por Gallardo.