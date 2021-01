Todo lo que tenés que hacer es analizar cómo se comporta el signo zodiacal en la relación. Sin embargo, para ahorrarte tiempo, aquí hay una lista que nos facilitó Tarotlogia, dedicada a la astrología y el tarot, donde nos describe a los cuatro signos del zodíaco más desalmados que te arrancarán el corazón cuando se trata de terminar una relación ¡atentos!

1.- Escorpio, nadie sabe que piensa

Ya sabés que los Escorpio son los signos más misteriosos del mundo del zodíaco. A pesar de que también son los más apasionados, parecen convertir rápidamente esta pasión en rabia si algo va cuesta abajo en la relación. No solo romperán contigo instantáneamente, sino que también se vengarán.

Tiene algo que ver con el hecho de que los Escorpio a menudo son crueles y hacen cosas inesperadas y tal vez te preguntes ¿qué hiciste para molestarlo de esa manera? La verdad es que, probablemente no sea culpa tuya, porque incluso la cosa más pequeña puede cambiar su comportamiento.

Quizás fue una pequeña mentira piadosa, o hiciste una expresión facial que no le agradó; no importa que haya sido, desatarán toda la furia sobre ti, pensando que están siendo amenazados. Y la mejor forma de defenderse, según su razonamiento, es mostrarse atacados.

2. Aries, poco expresivo

¿Quién es el signo zodiacal más indiferente? El Aries, por supuesto. Los arianos son tan indiferentes emocionalmente que ignorarte dolerá más que recibir un cuchillo en la espalda. Y pueden seguir y seguir, nunca volver atrás. Pueden romper contigo de la nada y no les importa mucho. Simplemente piensan que están avanzando y que vos también deberías hacerlo.

Claro, podés intentar hablar con ellos sobre su comportamiento, pero no te servirá de nada. Es posible que termines aún más herido y sin comprender cuál es su problema. Es bastante duro, pero así es como ruedan los arianos, desafortunadamente. No es su culpa que no comprendan por qué te sentís así, simplemente está en su naturaleza. Sin embargo, si intentas sacar las palabras de su boca, probablemente se volverán hirientes. Entonces, prepárate para una lucha de palabras.

3. Sagitario, volátil como el aire

Si querés tener una relación con un Sagitario, tené claro que sus planes de viaje siempre serán su prioridad. Además, anteponen sus necesidades y deseos a todo lo demás, por lo que, incluso si eres un fanático de los viajes, es posible que ni siquiera te invite a unirte. Esto se debe a que los Sagitario son muy egocéntricos y poco empáticos.

Otro de los rasgos de su personalidad que justifica este tipo de comportamiento es que no pueden ver las cosas desde el punto de vista de otra persona. Incluso podrían preguntarse cuál es el problema contigo y por qué reaccionas tan emocionalmente.

4. Acuario, el centro de su universo

Las personas más despreocupadas y que viven en su propio mundo son los Acuario. Incluso si están en una relación, coquetearán con otras personas delante de tus narices. Y cuando decidan que quieren romper contigo, te harán sentir inferior. Te darán a entender que son superiores y que no estás a la altura de su intelectualidad. Sin embargo, no te lo dirán en un lugar público porque que odian las demostraciones emocionales públicas; los hacen sentir muy incómodos y no podrán hacerlo a su manera.

La verdad es que los Acuario son un hueso duro de roer, y no es fácil tener una relación con ellos.

Fuente: Diario Norte.