Hay personas que no son realmente como se muestras, detrás de su amabilidad esconden un lado oscuro.

No se plantean cambiar, son hipócritas y consiguen lo que quieren usando artilugios muy lejos de la moral y la honestidad.

Sagitario

Sagitario es definitivamente el menos franco de todos los signos del zodíaco y este signo estelar realmente puede ser de dos caras. En general, los sagitarios carecen de sinceridad y a menudo son sorprendidos diciendo una cosa y haciendo otra inmediatamente después. Su ambición despiadada los empuja a la hipocresía. Y quién sabe cómo le hace pero es uno de los signos con más suerte del zodiaco.

Géminis

A pesar de todo el aparente encanto de Géminis y su personalidad despreocupada, estas personas no dudan ni un momento en apuñalar a otras personas por la espalda en un intento de adelantarse al resto. Cuando la personalidad de Géminis tiene un objetivo en mente, harán cualquier cosa para lograrlo, incluso si significa ser engañoso. Géminis también hace parte de los signos más extrovertidos.

Piscis

Con su personalidad despreocupada y su amor por la vida, piscis no es el candidato obvio para llevar la corona de la hipocresía. Aunque una vez que profundizas un poco más, su hipocresía se hace evidente. Piscis no puede evitar pretender ser algo que no es para impresionar a otras personas, y también debes tener cuidado con él/ella, porque es uno de los signos más rencorosos.

Libra

Libra puede parecer dulce e inofensivo (a), pero debajo de su inocente exterior se esconden fuertes tendencias hipócritas. El odio de Libra decepciona a la gente y su necesidad de complacer y ser aceptados los lleva a convertirse en personas que no son.