La actriz y cantante, Jennifer López se ha convertido en una de las artistas más influyentes del momento y esto se debe a que cuenta con un talento y un carisma irremplazable. Esto la convirtió en la favorita de los internautas.

Sumado a sus éxitos musicales se encuentra liderando la lista de los temas más escuchados del momento. Más allá de su talento cuenta con una belleza exótica que la hacen ser el foco de todas las miradas. Sin dudas Jlo es una bomba.

Jennifer López a los 51 años impacta con una silueta perfecta

Sin duda este 2021 promete mucho para la intérprete del tema “El anillo” pues inició el año con lanzamiento de su línea de cosméticos. Luego acaparó la atención de todos con el video de “InTheMorning”. Seguidamente cautivo a todos sus fans al protagonizar la portada de la revista Elle USA.

Jennifer López y la asuncion de Joe Biden

Durante los últimos días Jennifer López ha sido el centro de diversas noticias. Esto se debe a su participación en la investidura del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, donde la artista deleitó a todos los espectadores al entonar “This Land Is Your Land”, de Woody Guthrie. También Jennifer dio unas palabras en español y expresó “Una nación con libertad y justicia para todos”. Además deslumbró a todos sus seguidores con un atuendo totalmente blanco de Chanel.

Recientemente han estado circulando unas imágenes de la diva del Bronx, las mismas fueron publicadas en Instagram por una fan page dedicada a la vida de la cantante. En el material se puede apreciar que la cantante presume un leggins en color rojo, el cual dejó poco a la imaginación dejando en evidencia la tonificada silueta de la intérprete del tema “If you had my love”.

El material rápidamente causó sensación en las redes y millones de sus seguidores se manifestaron dando like y dejando cientos de comentarios.