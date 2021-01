El Tucu López, figura de Sex no le esquivó a la pregunta sobre sus deseos de agrandar la familia junto a su pareja.

Lo que comenzó como un pícaro ida y vuelta en Instagram terminó con un fulminante romance entre Jimena Barón y Tucu López, cuyos primeros pasos fueron en plena cuarentena. Ahora, luego de que la figura de Sex presentara oficialmente a su novia a su familia en Tucumán (donde él es oriundo), el actor fue claro al hablar de sus deseos de ser papá.

“Estuviste varias semanas en Tucumán con tu novia, Jimena, y queríamos saber cómo fue esa experiencia. Se hablaba de embarazo, pero están tranquilos…”, fue la pregunta que le hicieron en Implacables. A lo que Tucu decidió responder con humor: “Bueno, mirá… el embarazo sigue su curso. ¡Mentira! No, no hay ningún embarazo”.

“¿Sabés lo que pasa? Ustedes conocen más de esto que yo, pero la Jime se pone un buzo medio holgado porque hace frío en Tafí del Valle y es ‘¡ay, embarazo!”, agregó, entre risas, sin eludir las consultas de los panelistas.

Por último, al hablar de buscar un hijo con Jimena (que es mamá de Momo, fruto de su relación anterior con Daniel Osvaldo), el entrevistado cerró: “Estamos bien. Todo puede ser el futuro es como ineludible y vos no sabés qué va a pasar. Pero no estamos buscando ahora. En este momento, actualmente no, porque tengo que hacer la obra”