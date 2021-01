Anders Verjgang salió del molde en los e-sport. Tal como en los deportes en sí, es bastante común ver a gente increíblemente buena dentro de juegos de deportes.

Lo hemos visto en otros ejemplos tales como NBA 2K21, donde mucha gente se entrena sin parar para ser mejor que el resto.

En este caso, tratamos con un niño de 14 años que ha sido llamado el «prodigio» de FIFA 2021. Esta vez, anunció que tiene un récord de 450 partidas ganadas seguidas.

Anders Verjgang es un jugador danés de 14 años, que ha hecho historia dentro de la franquicia de Electronic Arts.

Jugando en FUT Champions, uno de los modos más competitivos de FIFA 21 en el cual se disputan un total de 30 partidos a lo largo del fin de semana.

Verjgang consiguió ganar 450 encuentros sin una sola derrota. Por supuesto, lo compartió con Twitter.

A través de una fotografía profesional con el texto «450 WINS» escribió simplemente «450-0», un récord increíble y podemos asegurar que casi insuperable.

Se torna aún más impresionante cuando pensamos que el sistema de FIFA 21 está hecho para que, si ganamos muy seguido, se nos empareje con jugadores de mayor nivel. Por lo que por más que sus adversarios eran cada vez mejores, jamás falló.

Los talentos de Anders Verjgang no pasaron desapercibidos, ya que hay una enorme diferencia entre ser un jugador bueno de FIFA y tener un récord tan ridículo como el que tiene el nacido en Dinamarca.

El adolescente no estuvo mucho tiempo sin ser fichado por RBLZ Gaming, el equipo de esports perteneciente al RB Leipzig de la Bundesliga alemana.

Según quienes lo han visto jugar, el prodigio se caracteriza por un estilo intensamente ofensivo en sus partidos.

No da descanso a la defensa enemiga, y no deja de ser agresivo en ningún momento del partido. No solo eso, sino que suele anotar muchas de las veces que se acerca al arco contrario, por lo que sus partidos suelen estar repletos de goles, razón por la cual se lo teme tanto.