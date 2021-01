El lunes por la madrugada cuatro presos se fugaron de la comisaría de Los Aguirre. Los delincuentes limaron los barrotes de una celda, redujeron al único policía que se encontraba en la dependencia y se llevaron dos escopetas que se hallaban en el lugar.

Ante esta situación los vecinos de la localidad de Santa Bárbara mostraron su preocupación por la poca cantidad de efectivos policiales destinados a brindar seguridad.

Las declaraciones sobre los presos que escaparon en Los Aguirre

“La verdad es preocupante, los tipos deben pensar que son intocables ahora: escaparon de ‘la cárcel’ y encima se robaron dos escopetas. No sé si alguien los habrá ayudado, pero son pocos policías para vigilar a tantos presos”, reclamó Marcelo Ibañez.

Por su parte, Rafael Villegas, dijo “Lo que pasa es que son sólo tres policías en la comisaría, no creo que sea culpa de ellos. No pueden hacer nada contra los presos si se les rebelan. Falta personal, y no sólo en esta comisaría”, consideró. “Uno se queda con miedo, por el hecho de que los delincuentes y los presos superan en número a los uniformados. Esta comisaría no sólo responde a la comuna de Santa Bárbara, abarca hasta la jurisdicción de Los Alcaraz y para todo eso hay sólo tres policías”, agregó el vecino.

Según trascendió, los prófugos serían: Fabio Leandro Otaiza Dimas, de 32 años; José Luis Salvatierra, de 31 años, investigado por robo agravado; Ángel Esteban Chavan, de 32 años, acusado por una causa de homicidio y Daniel Oscar Barros, de 32 años, acusado de haber participado de un robo agravado y en banda.

Hasta el momento no se pudo dar con el paradero de los fugitivos. La Policía realizó rastrillajes y buscó pistas en zonas cercanas a los domicilios de los prófugos, en Los Aguirre, pero no obtuvo resultados.