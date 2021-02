Los supermercados y frigoríficos salieron a defender el acuerdo de precios de la carne que comenzó a venderse este miércoles en bocas de expendio de todo el país y negaron que la calidad de los cortes incluidos en el programa sea mala, luego de la viralización de algunas imágenes con bandejas señalizadas como parte del esquema auspiciado por la Secretaría de Comercio y que tenían un alto contenido de grasa.

Este miércoles entró en vigencia el programa que acordó el Gobierno con frigoríficos y grandes cadenas de supermercados para ofrecer diez cortes de carne a precios acordados en todo el país. Sin embargo, tras la primera jornada, el cantante El Dipy viralizó en redes sociales unas imágenes que mostraban bandejas con cortes compuestos prácticamente en su totalidad por grasa, con apenas un poco de carne.

El Ministerio de Desarrollo Productivo desmintió esas imágenes y dijo que “el acuerdo de precios para la carne se hizo con un grupo de frigoríficos que trabaja con carne de novillo de primera calidad. Es la misma que habitualmente provee a los supermercados, y vamos a fiscalizar no solo para que se cumpla el precio sino también la calidad de los productos”, según explicaron a Infobae.

Consultados por este medio, desde los supermercados y los frigoríficos que forman parte del programa también buscaron descartar que esa foto con carne de baja calidad sea una situación “general” entre las 6.000 toneladas semanales que se ofrecen al público. El presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (Fifra), Daniel Urcía, afirmó ante Infobae que “algún corte exhibido en la bandeja de algún supermercado puede no corresponder con las expectativas de los clientes y no necesariamente se lo tiene que llevar. Es una situación absolutamente excepcional”, comentó.

“Las 6.000 toneladas que se venden son de buena calidad. Es normal que sea eventualmente sea exhibido algo que no tenga las características esperadas, pero no significa que esté ‘traicionando’ el acuerdo de precios, el cliente lo puede elegir o descartar. No son cortes de baja calidad lo que se ofrece. En la heladera puede haber algún corte con mucha grasa y seguramente ese corte no lo lleva el consumidor”, insistió Urcía.

Por su parte, Mario Ravettino, presidente del consorcio de frigoríficos ABC, también firmante del acuerdo con la Secretaría de Comercio, dijo ante este medio que “cuando el frigorífico lleva el producto al centro de distribución, los supermercados tienen estándares de calidad, no solo para carnes sino también para frutas y verduras y devuelven el producto si no se cumple esa parte”, apuntó.

Respecto a las fotos viralizadas, Ravettino dijo que “cuando me muestren una foto así pretendo que me muestren también el ticket, para saber qué lugar eso, qué boca de expendio, para verificar que sea verdad y no una especulación y además para corregirlo”, aseguró ante Infobae. Por otra parte, dijo que en el primer día de vigencia de los precios populares en las góndolas “recibimos el ‘ticketeo’ de los supermercados y se colocó todo a los precios que entregamos, se vendió todo”, afirmó el ejecutivo.

Desde el supermercadismo también negaron que una situación como la de las fotos viralizadas sea generalizada. “No nos consta que sean auténticas y en el caso de que fueran ciertas, es un caso puntual y ni siquiera indica el lugar. No es representativa”, se quejó ante este medio un ejecutivo de una gran cadena de comercios. Fuentes del sector hicieron llegar a Infobae fotos de sus propios registros de calidad de los cortes incluidos en el acuerdo.

En los despachos oficiales aseguran que “por las fiscalizaciones que hicimos ayer y las imágenes que nos enviaron desde supermercados de distintos puntos del país, los cortes que se ofrecieron eran de buena calidad”. “Si en algún caso no se está cumpliendo con eso nos pueden informar la sucursal para poder enviar un inspector de la Secretaría de Comercio”, señalaron.

El acuerdo que implementó el Poder Ejecutivo con los frigoríficos exportadores apunta a la rebaja de hasta un 30% en el precio de ocho cortes de carne para ser vendidos en los supermercados de todo el país durante los primeros tres miércoles de cada mes y los fines de semana. Estos días se encontrarán en las principales cadenas de supermercados la tira de asado a $399 el kilo, vacío $499, matambre $549, tapa de asado $429, cuadrada/bola de lomo $489, carnaza $359, falda $229 y roast beef 399 pesos. Estos cortes se suman a los dos incluidos en Precios Cuidados (carne picada $265 y espinazo $110), con lo que totalizan diez cortes.

El acuerdo de precios se trata de un “acuerdo anual, con revisión periódica”, y según explicaron desde el Gobierno, en esta primera etapa se congelarán los precios hasta el 31 de marzo. Además de un reajuste de precios podría haber otros cortes incluidos por cuestiones estacionales durante la época de frío. Para el verano la Secretaría de Comercio buscó priorizar cortes de parrilla.