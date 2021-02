Mariano Recalde, senador nacional por el Frente de Todos, confirmó anoche que contrajo coronavirus. Lo hizo a través de un mensaje que difundió en sus redes sociales, donde contó: “Estoy bien de salud, por el momento los síntomas son leves”.

El legislador había estado en “contacto estrecho con una persona que presentó síntomas”, por lo que permanece aislado desde el jueves a la tarde. Ante este escenario, decidió hacerse el hisopado que finalmente dio positivo.

Por contacto estrecho con una persona que presentó síntomas, me encuentro aislado desde el jueves a la tarde. Me realicé el hisopado y hoy me dieron el resultado positivo.

Estoy bien de salud, por el momento los síntomas son leves. La pandemia no terminó, sigamos cuidándonos.

— Mariano Recalde (@marianorecalde) February 7, 2021