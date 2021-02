Dua Lipa es una de las cantantes más prolíficas del último tiempo. Rodeada de un éxito y un talento inigualable, la diva conmueve a sus fans con cada estreno. Este jueves, lanzó un nuevo tema con el que enloqueció a todos por su estilo y versatilidad. Hace algunos meses adelantó que sacaría un nuevo disco que sería el lado de del último que sacó llamado “Future Nostalgia”.

La artista británica se ha convertido en tendencia con este compilado de canciones llamado “The Moonlight Edition“. Hace una semana la artista explicó que se conocería este nuevo material el 12 de febrero. En el mismo se encuentran todas las canciones de su último disco y además 4 que son completamente inéditas. En las redes sociales esta noticia enloqueció a los admiradores que esperaban ansiosos la noticia.

Aún Dua Lipa no ha subido ningún video del tema, más que un adelanto en Instagram donde se la puede ver con un impresionante look. El peinado, las joyas, el vestido verde esmeralda y los guantes con los que posa dejan entrever que será una gran producción. La canción se encuentra en todas las plataformas digitales, pero tan solo en la plataforma de YouTube esta cuenta con 308 mil visualizaciones en pocas horas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de DUA LIPA (@dualipa)

La otra parte

También está disponible “That Kind of Woman”, que ha tenido una enorme aceptación por quienes siguen a la cantante. Otro de los temas disponibles es “If it Ain’t Me” y “Not my Problem”, que son exclusivos de este nuevo estreno. Aunque todos esperaban que esto se conozca de cara al viernes 12 de febrero, la misma decidió adelantarlo un día para matar la espera de todos aquellos que lo esperaban.

Dual Lipa llegó a la tendencia 1 y 2 con el nombre del disco, de la canción y el suyo propio, a nivel mundial. Esto no solo sucedió en Twitter, sino que en varias plataformas digitales donde se encuentra disponible su material. En las mismas suma cada vez más adeptos y ya toca el límite de los 60 millones de seguidores en Instagram, compitiendo cabeza a cabeza con Ariana Grande.