Andrea Rincón es una de las modelos más sociales de la Argentina, junto con la China Suárez y Pampita. La mediática convierte en tendencia todo su contenido en las redes sociales y la audiencia está expectante para saber todos los detalles que pueda de su vida privada. En este contexto, la exvedette fue a “Flor de Equipo” y habló sobre su tortuosa relación con Ale Sergi. “Te pido perdón”, fue el sentido ruego de la actriz.

Hace siete años, Rincón y Sergi eran protagonistas de unas de las relaciones mediáticas más controvertidas del país. Hoy viven sus vidas por caminos separados y la influencer se sintió preparada para volver a tratar el tema de su expareja. En el ciclo de Telefe, la participante de “MasterChef Celebrity 2” aceptó el desafío de las preguntas “intragables”. Antes de tomar una bebida que contenía jugo de naranja y mucha sal, decidió responder a la cuestión planteada: “¿Qué romance te arrepentiste de haber hecho público?”.

Tras pensarlo unos segundos, Andrea lanzó: “Alejandro te pido perdón. Me arrepiento de muchas cosas que hice públicas de mi romance con Alejandro. Para mí fue un gran amor, creo que destruimos algo muy hermoso que tuvimos. No supimos cuidar algo muy hermoso que Dios nos regaló. Y le pido perdón por muchas cosas que él sabe”. ¿Cuáles serán esas cosas que no se anima a contar la mediática? ¿Tendrá respuesta a su súplica?

En el momento de la ruptura Ale Sergi se decantó por componer varios temas dedicados a su exnovia. Por otro lado, Andrea Rincón prefirió el silencio y alejarse del foco de los medios. Hoy la morocha tiene un presente muy distinto al de aquel entonces. Pudo superar su problema de adicción con el que peleó toda su vida. Fue en “Divina Comida”, donde se animó a tener un diálogo sobre esta parte tan oscura de su existentica.

“Yo no tomo alcohol. Al principio me costó, porque hay un montón de cosas para resolver atrás. El problema no es la adicción sino lo que pasa adentro, lo que uno tapa con las sustancias. El consumo de sustancias se deja de un día para el otro, lo que cuesta cambiar son las conductas adictivas y lo que te lleva a eso. Porque hay un montón de cosas que uno quiere tapar con eso, y ahí es donde tenés que apuntar. Tenés que ir adonde duele. Si te duele, andá y resolvelo”, expresó la modelo.