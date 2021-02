Tras la irrupción de manifestantes en el Capitolio el día en el que el Senado aprobaba la elección del colegio electoral de Joe Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos.

Twitter decidió suspender la cuenta personal del hasta entonces mandatario norteamericano, Donald Trump, al acusarlo de incitar a la violencia.

“Después de una revisión detallada de los tweets recientes de la cuenta @realDonaldTrump y el contexto que los rodea, específicamente cómo se reciben e interpretan dentro y fuera de Twitter.

Hemos suspendido permanentemente la cuenta debido al riesgo de una mayor incitación a la violencia”, tuiteó la cuenta perteneciente a la compañia Twitter Safety el mes pasado, cuando se confirmó la suspensión.

Ahora, los ejecutivos de la red social del “pajarito” decidieron avanzar un paso mas y cerrar de forma definitiva la cuenta de Trump.

Twitter no permitirá que el expresidente de Estados Unidos Donald Trump vuelva a la plataforma aunque se presente de nuevo a las elecciones, dijo este miércoles el director financiero de la compañía.

“Tal y como funcionan nuestras políticas, cuando te retiran de la plataforma, te retiran de la plataforma, ya seas un comentarista, un director financiero o un funcionario público actual o anterior”, dijo Ned Segal en una entrevista con la cadena de televisión CNBC.

“Nuestras políticas están diseñadas para garantizar que la gente no incite a la violencia”, dijo Segal.

