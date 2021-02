Hay personas que viven de una manera muy sensible los momentos que les toca vivir e incluso también los que viven sus seres queridos, al punto tal de no poder contener las lágrimas.

En el zodíaco están bien identificados los signos que responden a esta característica.

Escorpio

Pertenecen al clásico caso de las personas que no aguantan las decepciones. Cuando algo les sale mal se frustran muchísimo y no pueden ocultarlo. No son para nada débiles, pero sí muy exagerados cuando les pasa algo que no está en sus planes.

Cáncer

Probablemente sean los más sensibles de todo el zodíaco; lo demuestran con largos ataques de llanto. Si necesitan llorar, lo harán en cualquier lugar y sin temor. Además de tristeza, con sus lágrimas también demuestran alegría.

Piscis

Vivir en un mundo de ensueño tiene su lado malo, y esto lo saben muy bien los piscis. Cuando les toca estar en el mundo real, es como si se rompiera su coraza, y todo les causa un dolor muy grande. Es por eso que reaccionan de una manera desproporcionada a las dificultades y son un mar de lágrimas al final.