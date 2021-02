Acuario

es el signo más despreocupado, libre e independiente del Zodiaco, por lo que es de esperar que adentrarse en una relación amorosa seria y estable no sea una de sus prioridades. Las personas del signo Acuario son conocidas por ocultar y por esconder cualquier tipo de emoción y no les resulta fácil abrir su corazón y expresar sus sentimientos, por lo que prefieren huir del amor antes que enfrentarse a él. Además, los Acuario son almas libres, que no quieren sentirse atados y a los que les encanta hacer siempre lo que quieran sin dar explicaciones a nadie.

Géminis

Como signo voluble y de doble personalidad -está representado por dos personas, al fin y al cabo- los Géminis tienen tantos hobbies, intereses y cambios de opinión que es difícil seguirles el ritmo. Los Géminis se aburren con facilidad, por lo que necesitan divertirse y buscar nuevas aventuras constantemente. De ahí que sea probable que la idea de una relación seria al principio les aterre. Y huyan

Virgo

Más que miedo al compromiso o al amor, los Virgo tienen miedo al dolor que una relación puede causar. Aunque parezca un signo muy fuerte, las personas de este signo son vulnerables y algo inseguras, por lo que suelen proteger su corazón a toda costa, incluso huyendo del compromiso, si no están seguros de sus sentimientos o de los de su pareja.

Capricornio

Como signo muy ambicioso en su trabajo, muy disciplinado y sobre todo, independiente, los Capricornio dejan el amor al final de su lista de prioridades. No es que las personas de este signo huyan del compromiso, es que consideran que tienen cosas más importantes en las que centrarse que en una relación aunque en el fondo, muy en el fondo, anhelen a una persona que les acompañe en la vida.

Libra

Es uno de los signos más indecisos del Horóscopo. Las personas de Libra dudan sobre muchos aspectos de su vida, y por ello pueden terminar huyendo de cualquier compromiso que implique la toma de una decisión, más aún si esta afecta a otra persona Como signos muy independientes, también tardarán bastante en acostumbrarse a una relación seria…