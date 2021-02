Luego de que saliera a luz la existencia de un vacunatorio VIP en el ministerio de Salud, a cargo de Ginés García González, en el que se inoculó contra el coronavirus a determinadas figuras públicas, funcionarios, legisladores y empleados públicos que no necesariamente tienen más de 70 años, ni están entre los grupos prioritarios; el diputado del Frente de Todos, Eduardo Valdés confirmó en declaraciones radiales que él mismo ministro lo llamó para aplicarse la vacuna.

“Le pregunté al ministro de salud si me podía vacunar porque tenía que viajar a México. Primero me mandó al Posadas y luego al ministro de Salud. Me llamó el propio ministro”, dijo Valdés y explicó que: nunca pensó que estaba haciendo “algo ilegal” sino que pensó “que estaba cuidando a otros” y que lamenta si es “responsable de la estabilidad de García en el Gobierno”.

“Nunca le sacaría la vacuna a nadie, todo lo que hice fue porque viajaba a la ciudad de México y pensé que tenia que llegar vacunado”, dijo Valdés y contó que su inoculación fue realizada en el segundo piso del ministerio de Salud, donde se encontró con cuatro enfermeros que le dieron la vacuna y le explicaron los efectos adversos que podía llegar a presentar.

“Soy un gran respetuoso de Ginés González García, que bastante lo han vapuleado en esta pandemia. No me pidan a mí que lo critique. Somos uno de los 16 países que tienen vacunas, y parte es gracias a él”, respondió el diputado cuando cuestionaron el accionar del ministro.

Para tratar de aminorar las críticas Valdés dijo: “Hoy suceden los hechos en lugares donde no sucedían antes, en la ciudad de Buenos Aires estan vacunado en el estadio River Plate”.